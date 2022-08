Essence, diesel, mazout, gaz et électricité : où en sont les prix par rapport à février dernier ?

"On est très loin d’avoir un retour à la normale, c’est même le contraire", réagit Quentin Gonay, le Directeur technique de Wikipower, spécialisé dans les achats groupés et les comparaisons de tarifs, quand il évoque l’évolution des prix du gaz et de l’électricité pour les consommateurs.

"Sur les marchés de gros, par rapport à la période pré-covid, on est à X10 ou X11, que ce soit pour l’électricité ou pour le gaz", explique Quentin Gonay. Pour les consommateurs, une fois que les autres composantes de la facture sont intégrées, telles les taxes, surtaxes et frais de distribution et de transport, "pour le consommateur, cela se traduit par du X2, du X3 ou du X4 par rapport à sa facture mensuelle", précise Quentin Gonay.

Les prix du gaz et de l’électricité avaient déjà grimpé à la sortie de l’épidémie de Covid. La guerre en Ukraine a accentué le phénomène. "Par rapport au 24 février, on a environ du X3 sur les marchés de gros par rapport à la période juste avant la guerre en Ukraine", note Quentin Gonay.

La menace qui pèse sur l’approvisionnement de l’Europe en gaz en raison de la dépendance au gaz russe influence les prix à la hausse.

Actuellement, pour un ménage wallon, le gaz se paye "13 cents du kWh, hors taxes, surtaxes et frais de distribution", explique Quentin Gonay. "En période classique, normale, on est autour de 2 cents du kWH", ajoute-t-il.

Le prix du gaz influence lui-même celui de l’électricité. En effet, le prix de l’électricité dépend du coût de la dernière unité de production d’électricité qui se met en route pour garantir l’approvisionnement en électricité du réseau. C’est pratiquement toujours une centrale au gaz, facile à mettre en route et à arrêter, qui est utilisée pour équilibrer le réseau électrique. Puisque le gaz utilisé est cher, l’électricité l’est donc aussi. "Malheureusement, tant qu’il y aura des problèmes au niveau du gaz, il y en aura sur l’électricité", avertit Quentin Gonay, de Wikipower.

La facture d’électricité des ménages déjà lourde, risque encore de s’alourdir. En Wallonie, "en 2020, un ménage payait entre 800 et 1000 euros en électricité pour une consommation moyenne. En juin 2022, on était déjà à 1500 euros", résume Quentin Gonay. C’est une moyenne. Certains clients qui ont des contrats variables sont probablement déjà au-dessus de ce montant. Les clients encore en contrats fixes échappent encore à ce mouvement haussier, mais ils seront rattrapés dès que leur contrat sera arrivé à terme et remplacé par un contrat variable, puisque les fournisseurs d’énergie ne proposent plus de contrats fixes.

Par rapport à fin juin, le marché a encore pris 50%. Et il faut s’attendre à ce que les tarifs augmentent encore dans les prochains mois. Mieux vaut donc comparer les offres des fournisseurs. Entre le contrat le moins avantageux et le plus avantageux, il peut y avoir une différence de quelques centaines d’euros. Tout dépend donc d’où on se situe entre ces extrêmes.