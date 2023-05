"Èsse so l’vôye di Bavîre !" : une expression bien liégeoise mais encore ?

"Aller à Bavîre", petite leçon d'histoire avec Louis Dechange !

Au début du XVIIème siècle, le prince Evêque Ernest de Bavière fait don d’une de ses propriétés en Outremeuse pour y construire un hôpital. Ouvert en 1606, cet hôpital porte le nom de "Bavière" !

Louis Dechange, le chroniqueur liégeois de l'équipe et féru d'histoire, nous parle de cette véritable institution de la cité ardente.

Retrouvez cet extrait en vidéo.

