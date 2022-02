Essayez le yoga du visage pour garder votre jeunesse

L'objectif de cette pratique ? "Faire travailler les 42 muscles mimiques du visage", explique l'ancienne danseuse professionnelle. Cette pratique, popularisée d'abord au Japon puis en Amérique sous l'impulsion de Fumiko Takatsu, permet de "tonifier le visage et ralentir son vieillissement".

"En stimulant le visage par des exercices spécifiques, on active la circulation du sang et on tonifie les muscles", explique Dana Vasilescu.

La spécialiste souligne que le "processus de vieillissement cellulaire commence aux alentours de 25 ans". Pratiquer le yoga du visage dès cette période permettrait d'avoir les premiers effets dès 30 ans.

À partir de 40 ans, on perd 1% de la production du collagène et de l'élastine, ce qui impacte l'élasticité de la peau. Cette gymnastique faciale permet d'en réduire les effets. Si vous n'avez pas débuté dès votre jeunesse, pas de panique, la spécialiste observe "un avant et un après, avec un visage qui s'abaisse beaucoup moins".