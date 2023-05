Esports : Targamas de retour à la KCorp et tacle Excel, son ancienne équipe

Si le retour de Targamas à la Karmine Corp peut sonner pour certain comme une régression puisqu’il se retrouve en LFL (ligue française) là où G2 et Excel étaient des équipes LEC (ligue européenne), c’est en réalité bien plus nuancé que ça. D’abord, la LFL est LA ligue régionale la plus regardée, beaucoup de talents en sont issus et de nombreux regards sont tournés vers elle, mais surtout la KCorp ne cache pas ses ambitions européennes.