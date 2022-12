Esports : pourquoi la "coupe du monde de Super Smash Bros" a été annulée ?

Le Smash World Tour (SWT) est un circuit compétitif sur Super Smash Bros. Melee et Ultimate, et qui se voulait au plus proche d’un tournoi "mondial" ! Les joueurs récoltaient des points pendant toute l’année lors de tournois partenaires, et ceux qui en accumulaient le plus étaient qualifiés pour l’étape finale prévue le 9 décembre prochain à San Antonio.

Ce circuit n’est pas soutenu par Nintendo et ne bénéficie pas de licence commerciale, toutefois l’éditeur japonais avait permis que l’édition 2021 ait lieu malgré une cagnotte de 150.000 dollars et l’épidémie de Covid-19. Et par "permis" on veut évidemment dire "n’a pas fait annuler" car il n’est pas rare de voir Nintendo faire entrer ses avocats en jeu pour interdire un tournoi mis sur pieds par la communauté.