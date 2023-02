Esports : interruption du WCB, le circuit féminin de Rocket League

Le Women’s Car Ball (WCB), créé en 2020 est le circuit féminin officiel sur Rocket League. Présent en Europe et en Amérique du Nord, son but est de mettre en avant l’esport féminin tout en offrant aux joueuses les infrastructures pour progresser. Bien en dessous de son homologue masculin concernant son audience ou même ses récompenses, le but est avant tout d’offrir aux joueuses une meilleure représentation, une "safe place" et, pourquoi pas, créer de nouvelles vocations ce faisant.

Un circuit similaire a été créé sur Counter-Strike : Global Offensive l’année dernière et plus récemment c’est League of Legends qui a officialisé un circuit 100% féminin en plus des Games Changer sur Valorant. Rappelons que l’Esport est une discipline mixte et que ces circuits serviraient idéalement de transition vers une mixité effective du secteur.