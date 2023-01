Esports : début des Elite Series sur League of Legends

Cette année, la RTBF ne diffusera que les Elite Series de League of Legends ! Tous les mardis et jeudis dès 18 heures sur la chaîne Twitch de RTBF iXPé et sur auvio, le tout commenté par les merveilleux Tsunazz et Paulolax.

Viens soutenir l’Esport local sur le live dès 18 heures !

Comme toujours, une victoire lors des playoffs débloque une grosse partie du cashprize de 28.000€ mais surtout assure une place lors des EMEA Masters, les nouveaux EU Masters élargis et renommés en conséquence. Une fois à ce stade, l’équipe pourra affronter les meilleures équipes régionales de l’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique. L’année passée les équipes de Genk et de mCon n’avaient malheureusement pas passé les phases de groupes.