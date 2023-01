Esport : une compétition internationale de League of Legends cet automne à Montpellier

De son côté, Riot Games a le vent en poupe et continue à se diversifier avec succès. Ils déclarent dans un communiqué :

"Avec ses plus de 160 champions, ses mises à jour régulières, mais aussi son univers étendu qui dépasse les frontières du jeu vidéo avec des comics, anthems musicaux et une série blockbuster diffusée sur Netflix : Arcane, League of Legends a su s’imposer comme le MOBA (multiplayer online battle arena) incontournable de la décennie. En 2021, les titres situés dans l’univers de Runeterra (League of Legends, League of Legends : Wild Rift, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra) réunissaient plus de 180 millions de joueurs actifs répartis aux quatre coins du globe."

(ndlr : auxquels on peut ajouter les 14 millions de joueurs de Valorant, se déroulant dans un autre univers)