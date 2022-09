Esport : un Major de Counter-Strike pour la première fois en France en 2023

Le tournoi aura lieu à Bercy le 21 mai et plus de 10.000 spectateurs venus du monde entier sont attendus. "C’est l’une des salles les plus importantes du pays et on est ravi de pouvoir l’utiliser", a détaillé Robbie Douek. La salle parisienne avait déjà accueilli les Mondiaux de League Of Legends, autre compétition phare, en 2019.

Un Major de Counter-Strike est l’équivalent d’un Grand Chelem de tennis. Il s’agit de la catégorie de tournois la plus prestigieuse de l’année où s’affrontent les meilleures équipes du monde. Valve, l’éditeur américain du jeu, a prévu une dotation globale de 1,25 million de dollars pour l’occasion.

"Counter-Strike est très populaire en France. Il y a à la fois des équipes et des personnalités qui sont célèbres et au plus haut niveau actuellement. On s’est dit que c’était le moment de faire quelque chose ici", a estimé Robbie Douek.

Au mois de mai dernier, c’est la Belgique qui accueillait son Major de CS : GO au Sportpaleis d’Anvers : le fameux PGL.