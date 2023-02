Esport : nouvelle polémique autour du burn-out d’un joueur

Plusieurs grosses équipes comme Cloud 9 mettent l’accent sur l’importance de la santé mentale des joueurs et celle de les préserver face au stress et à la solitude que peuvent apporter le gaming et l’esport. La structure a ainsi lancé il y a quelques années un programme intitulé Presence of Mind où elle traite de plusieurs de ces questions.

En parallèle, de plus en plus d’équipes choisissent de s’entourer de psychologues et thérapeutes afin d’améliorer les performances des joueurs et les plonger dans un rythme de travail plus sain.

La scène évolue et la compréhension de l’importance de la santé mentale chez les joueurs devient capitale pour les équipes. Les cas fortement médiatisés comme celui de Danny restent pour l’instant assez rares considérant le rythme de vie parfois insoutenable de certains joueurs. Il reste à espérer que les acteurs du milieu tireront du positif de ce genre de situation et que la scène esportive évoluera en bien grâce à ce genre d’évènements.