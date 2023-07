Esport : les Crocs sont définitivement persona non grata en tournoi

Bien que le style des Crocs est très clivant (on aime ou on n’aime pas), en quoi ce genre sandales ouvertes peut poser problème ? L’ESL définit clairement la dress-code à adopter lors de compétitions importantes dans le point "4.3 Tenue" de son livre de règles.

Les joueurs et les équipes doivent veiller à porter une tenue d’équipe de même couleur, des pantalons longs et des chaussures fermées (des shorts, des tongs et des sabots en mousse, par exemple des sabots Crocs, ne sont pas autorisés).