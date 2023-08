Esport : le guide des compétitions à ne pas rater dans les prochaines semaines

Même si une grande partie de la saison 2023 est terminée, la scène esportive de League of Legends va rester plutôt active dans les prochaines semaines. La compétition la plus attendue est bien entendu le championnat du monde qui débutera le 9 octobre prochain et se déroulera cette année en Corée du Sud. En attendant, voici quelques tournois et compétitions à suivre de très près.

LEC

En Europe, la LEC n’en a toujours pas terminé avec son split puisque le Season Finals est toujours en cours. Pour rappel, le Season Finals est supposé être la compétition la plus prestigieuse de la région. Les 6 meilleures équipes d'Europe se battent pour obtenir l’une des 3 places disponibles pour les championnats du monde, et surtout, remporter le trophée et représenté l’Europe à l’international en tant que meilleure équipe de la région.

Ce week-end on retrouve ainsi deux affiches éliminatoires : SK Gaming – BDS (samedi 16 heures) et FNC – Excel Esports (dimanche 16 heures). Les deux perdants verront leur saison 2023 se terminer tandis que les deux gagnants s’affronteront la semaine prochaine pour une place aux championnats du monde. Celui qui terminera à la quatrième position devra affronter le 4e seed NA (Golden Guardians) pour une place aux championnats du monde.

Les finales du Season Finals se dérouleront à Montpellier les 9 et 10 septembre.

LCK

En Corée il reste un match de grande importance prévu pour ce samedi : Hanwa Life Esport vs Dplus KIA. L’équipe qui l’emportera sera la dernière à représenter la Corée aux championnats du monde.

L’enjeu est d’autant plus grand que dans les deux équipes, on retrouve des ex-joueurs de DRX, équipe championne en titre de l’an dernier et dont les membres voudront certainement défendre leur titre.

Asian Games

Si vous êtes vraiment féru du jeu et que vous ne voulez pas rester trop longtemps sans compétition, alors il faudra suivre les Asian Games qui auront lieu du 25 au 29 septembre. On s’attend évidemment à voir la Chine et la Corée du Sud dominer l’événement.

L’événement est d’autant plus important pour la Corée que s’ils décrochent le titre, les membres de l’équipe seront exemptés de service militaire. Un problème qui est souvent un obstacle à la carrière des joueurs coréens.

EMEA Masters

Si vous êtes plutôt branché francophonie et que vous souhaitez soutenir des équipes comme BK ROG, Team GO ou la Karmine Corp, les quarts et demis des EMEA Masters se joueront du 28 août au 1er septembre. Les deux équipes finalistes s’affronteront en live à Montpellier le 8 septembre.