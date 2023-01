Esport : la structure belge Sector One dépose le bilan après 9 ans d’existence

Aujourd’hui, Sector One devrait au total plus de 9000 € de salaires impayés et environ 3000 € de gains de tournois à ses anciennes équipes Valorant et League of Legends, selon plusieurs sources. Au total, les frais impayés pourraient s’élever à 12.000 € selon nos confrères de Dexerto.

Quand les joueurs de League of Legends ont demandé des nouvelles des paiements en retard, Sector One a affirmé que Riot Games enquêtait sur l’équipe League of Legends pour un potentiel match truqué lors des Elite Series et à demander à la structure de geler tous les paiements. Interrogé par Dexerto, Damien Rapoye, le CEO de Sector One, l’a confirmé et a déclaré qu'a ce jour seuls deux joueurs avaient été blanchis dans cette enquête.

L'ancien CEO de Sector One a en outre déclaré que les retards de paiement répétés à l’équipe de League of Legends sont un problème récurrent dans l’industrie, citant les retards de paiement répétés des organisateurs de tournois comme exemple du problème.