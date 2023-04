Esport : la KCORP remporte le RLCS Major Winter Split ! (interview)

Non seulement vous avez gagné le tournoi mais, en plus, sans jamais aller une seule fois en match décisif, c’est un tournoi parfait pour vous ?

On ne peut pas dire que le tournoi soit parfait. Contre FaZe et Liquid, ce ne sont pas vraiment eux qui ont gagné les games mais plutôt nous qui les avons perdues. Contre Vitality, on a clairement été fébrile et G2 nous a mis en difficulté. On peut toujours améliorer les choses. Maintenant, on a fait un excellent tournoi et les joueurs ont été impeccables.

Au final, personne ne peut rien dire sur notre victoire ! On a battu le Seed 2 Europe et le Seed 1 NA, il n’y a pas de débat, on était la meilleure équipe à ce moment-là.