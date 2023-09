Esport : la Karmine Corp multiplie les annonces au KCX

Comme l’explique bien Nicolas Besombes, ancien vice-président de l’association France Esports : "toutes proportions gardées, c’est comme le PSG qui loue le Parc des Princes à Paris".

Toujours selon monsieur Besombes, c’est notamment grâce à une stratégie axée sur l’esport de la part de l’agglomération Grand Paris Sud, que ce partenariat est possible. Michel Bisson, maire de Lieusaint et président de l’agglomération, plaidait déjà en 2022 pour la création de "tiers-lieux numériques et esportifs répondant aux normes que l’Etat et France Esports pourraient définir au niveau des territoires, où iront se côtoyer amateurs, professionnels, jeunes et parents".

Selon lui, il faut "promouvoir et accompagner un usage responsable, raisonné, mais toujours ludique de l’esport". Il souhaite également que "notre écosystème se mobilise pour intégrer l’esport et, par conséquent, le jeu vidéo, dans toutes ses composantes au sein des politiques publiques du sport et de l’éducation portées par les collectivités locales".