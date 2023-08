Esport : la fédération internationale réintègre la Russie, les sports traditionnels vont-ils suivre ?

La question de la réintégration des athlètes russes et bélarusses, privés de compétitions internationales depuis le début du conflit en Ukraine en 2022, est en débat au sein de nombreuses fédérations à l’approche des Jeux olympiques de Paris de 2024.

Le Comité international olympique (CIO) a recommandé aux fédérations internationales de réintégrer les sportifs russes et bélarusses à leurs compétitions, "sous bannière neutre et à condition qu’ils n’aient pas activement soutenu l’offensive en Ukraine". Le CIO n’a toutefois pas encore déterminé si les Russes et Bélarusses prendront part aux Jeux de Paris de 2024.

AFP