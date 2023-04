Esport : Gentlemates, la nouvelle structure esport de Squeezie, Brawks et Gotaga

Cela faisait des mois que la rumeur enflait et c’est hier soir qu’elle a été confirmée. Squeezie, Brawks et Gotaga lancent leur structure esport afin de promouvoir des jeunes joueurs et joueuses pro ! Les trois créateurs de contenu relatent leurs parcours, leurs rêves, leurs doutes, leur résilience pour en arriver où ils en sont aujourd’hui.

Le premier roster de Gentlemates se concentrera sur Valorant. Parmi les joueurs de ce roster, on retrouve : Wailers, Beyaz, Takas, Natank et Logannn. Sur le site officiel, on découvre que trois autres jeux sont floutés, en attendant de pouvoir monter d’autres équipes, même si l’affiche officielle de Rocket League est très facilement reconnaissable !