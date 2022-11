Esport : Faker, de retour en finale de LoL, espère continuer d’écrire sa légende

L’équipe T1, la plus titrée de l’histoire de l’esport, part favorite avec Lee "Faker" Sang-hyeok, 26 ans, qui brigue son quatrième titre de champion du monde.

"Ce serait une façon de prolonger sa légende", souligne Fabien Culie, alias "Chips", commentateur emblématique des compétitions de League of legends (Lol). L’expert élabore :

"Il détient déjà le record, c’est l’un des plus vieux joueurs de Lol. Mais il n’a pas gagné de titre international depuis des années, et le niveau est monté, il y a plus d’équipes qu’avant. L’emporter samedi, six ans après sa dernière victoire à ce championnat, ce serait du jamais-vu."

Faker a été sacré champion du monde en 2013, 2015 et 2016. Mais, en 2017, il avait fondu en larmes lors de la défaite de son équipe en finale.

"Ce n’est plus nécessairement le meilleur du joueur du monde, mais c’est un leader, et il a une longévité impressionnante. On assiste en quelque sorte à un arc de rédemption", relate Hadrien Forestier, alias "Duke", coach et commentateur de League of legends.