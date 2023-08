Esport et gaming : un nouveau terrain de jeu pour l’Arabie saoudite

Cet énorme investissement dans les secteurs du gaming et de l’esport ne vient cependant pas sans accrocs.

Ces dernières années, l’Arabie saoudite s’est montré en désaccord avec l’Occident sur plusieurs questions liées aux droits humains, à la communauté LGBTQ + ou à la place des femmes au sein de la société par exemple. Le royaume a été plusieurs fois pointé du doigt pour son non-respect des droits de l’homme et la violence dont il faisait parfois preuve pour résoudre certaines questions sur son territoire.

Certains accusent d’ailleurs l’Arabie saoudite et Savvy Games Group d’investir dans le gaming uniquement pour pouvoir exercer un "soft power" sur ce milieu et pour y imposer ses idées et convictions. Les questions des ligues féminines et de la place des femmes et personnes LGBTQ + dans les compétitions et l’industrie du gaming ont ainsi été soulevées.

Une question que l’on peut donc se poser est : "quel pouvoir aura l’argent dans ces secteurs et aura-t-il plus de pouvoir que les spectateurs et les acteurs du milieu ?". En 2020 par exemple, la ligue européenne de League of Legends, la LEC, annonçait un partenariat avec NEOM, un projet de ville futuriste dans le nord de l’Arabie saoudite.

Un partenariat qui a été annulé après à peine 24 heures, suite à diverses réactions de la part de plusieurs personnalités de la scène League of Legends européennes, qui dénonçaient les idéologies et le manque de respect des droits de l’homme en Arabie saoudite, s’opposant ainsi à toute forme de sponsoring venant du pays. Une preuve que l’argent ne peut donc pas toujours tout régler.