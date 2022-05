ESport devient "jeu vidéo de compétition" : La France traduit les mots anglais du gaming

Ces termes anglais seraient “une barrière pour la diffusion et la compréhension par les non-pratiquants" selon le ministère de la Culture. Le corps ministériel trouve également qu’il y a un risque d’incompréhension “pour ceux qui n’ont pas une pratique de l’anglais courante.” Or, le fait d’utiliser des termes anglais dans un domaine spécifique, ou encore de jouer ou regarder un film en VOST, permet justement de travailler une seconde langue. Et oui, l’usage d’un autre dialecte pour jouer à un jeu est une forme d’apprentissage de celle-ci, mais surtout permet de retenir plus facilement la signification de certains mots. Jamais je n’aurais aussi bien retenu tout le vocabulaire que j’ai sans Minecraft ou League of Legends. Je feed mes adversaires comme je feed mon chat.