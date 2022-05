Esport : au Kénya, la quête de reconnaissance des "gamers".

"Le jeu était ma seule échappatoire", explique le joueur de 28 ans en racontant son enfance embourbée dans la pauvreté et la violence. Celui qui est désormais connu sous le pseudo de "Beast" ("La bête") a découvert les jeux vidéo à l'âge de neuf ans. "Mon père est devenu alcoolique, il rentrait à la maison abruti par l'alcool et battait ma mère. Ma maison est devenue un endroit où je ne voulais pas me trouver", raconte-t-il.

Il se rend alors quotidiennement dans des salles de jeux, au grand dam de sa mère, qui craignait que cela n'ait une mauvaise influence sur lui et le détourne de ses devoirs d'école. "Ma mère me mettait une raclée chaque fois qu'elle me trouvait dans des salles de jeux", se souvient-il.

Mais loin de plonger dans le gouffre de la drogue et du crime, il s'est orienté vers les tournois, qui lui ont ouvert la porte de partenariats rémunérateurs. Aujourd'hui, il gagne environ 50.000 shillings kényans par mois (400 euros) dans un pays où le chômage des jeunes reste un énorme problème.