Espoirs déçus ou Espoirs promus ? Des générations vont se croiser...

Même dans un contexte collectif décevant (deux partages et une défaite), l'aventure géorgienne aura permis à certains Espoirs de se mettre en lumière sous le regard constant du directeur technique de la Fédération, Franky Vercauteren et celui, un peu moins permanent, mais tout aussi aiguisé, du sélectionneur des Diables Rouges Domenico Tedesco.

Certains joueurs ne doivent aucunement s'inquiéter de leur avenir en sélection, il est tout tracé. Même si une promotion chez les A résulte toujours d'un mix entre qualités spécifiques, position occupée, demandes et besoins.

Chaque ligne est concernée.

Tour d'abord au but : Maarten Vandevoordt (21 ans) a prouvé qu'il incarnait bien, dans cette génération, l'un des meilleurs spécialistes du genre. Son avenir chez les A sera conditionné par l'issue du "Courtoisgate". Si aucune solution n'est trouvée dans l'affaire du "capitaine abandonné" (ou abandonnant...), il faudra définir et clarifier une nouvelle hiérarchie de gardiens. Autour de Koen Casteels et de Matz Sels bien sûr, mais certainement avec le concours de Vandevoordt, issu, comme Courtois et Casteels, de la prolifique et réputée école genkoise...

En défense, il y a de quoi se réjouir également : Maxime De Cuyper (23ans) a tapé dans l'oeil du sélectionneur. Consistant en défense, mais également présent et précis en zone de finition, le joueur de Westerlo (mais appartenant au FC Bruges) présente le précieux avantage d'être gaucher, et d'incarner la doublure parfaite d'Arthur Theate qui, actuellement, n'en possède pas véritablement (à moins de changer Timothy Castagne de flanc, ce qui n'est pas dans les plans du sélectionneur). De Cuyper incarnera certainement un renfort à court terme pour les Diables Rouges. Zeno Debast (19 ans, qui a déjà goûté au noyau A) et Koni De Winter (21 ans) pourraient l'imiter, sans oublier le profil intéressant d'Hugo Siquet (bientôt 21 ans) à droite. Et sans oublier non plus un Ameen Al-Dakhil (21 ans) qui, paradoxalement, a joué davantage de minutes pour les A que pour les Espoirs en ce mois de juin, et dont le gabarit peut s'avérer bien utile...

Au milieu, Mandela Keita (21 ans) a marqué des points, Aster Vranckx (20 ans) aussi, ayant réussi avec une certaine aisance la transition Espoirs-A-Espoirs. Le seul problème (pour eux) est qu'ils évoluent dans un secteur où les solutions sont déjà légion entre Amadou Onana, Orel Mangala, Youri Tielemans, voire le très attendu Roméo Lavia, blessé lors de ce rassemblement de juin...

Enfin, devant, même s'il a déçu en Géorgie, Loïs Openda (23 ans) sait que sa place l'attend chez les Diables, comme doublure de Romelu Lukaku et concurrent de Michy Batshuayi.

Finalement, les Diablotins qui ont passé l'âge de pouvoir encore l'être, mais dont l'avenir ne se conjugue pas encore automatiquement avec Diables Rouges, s'appellent Nicolas Raskin (22 ans), Ewoud Pletinckx (22 ans), Louis Patris (22 ans) , Michel-Ange Balikwisha (22 ans) ou Largie Ramazani (22 ans). Tous devront, plus à moyen qu'à court terme, convaincre Domenico Tedesco qu'ils peuvent constituer une vraie plus-value chez les "grands".

Sans même parler de la plus grande énigme de toutes, Charles De Ketelaere (22 ans), passé complètement à côté de sa première saison à Milan, et dont on espérait qu'il puisse remettre les pendules à l'heure à l'Euro. Hélas, loin de marcher sur l'eau dans ce tournoi, il en est quasiment reparti avec plus de doutes qu'en arrivant. Il sera essentiel pour CDK de réussir son rebond en club s'il veut remettre sa carrière sur les bons rails, et démontrer pourquoi il incarnait une telle promesse à son époque brugeoise...