Esplanade des Mosquées : Israël dénonce une réunion "absurde" du Conseil de sécurité

A la demande de la Chine et des Emirats arabes unis, le Conseil de sécurité est réuni jeudi après-midi, les pays arabes et musulmans ayant exigé une action concrète de condamnation de l’Etat juif.

M. Erdan a nié que la visite du ministre ait été une "incursion sur (l’esplanade de la mosquée) Al Aqsa" ou une entorse au "statu quo" historique concernant les lieux saints de Jérusalem. "Chaque juif a le droit de visiter le Mont du Temple", désignation du site dans le judaïsme, a-t-il martelé. "Prétendre qu’une visite brève et totalement légitime devrait déclencher une session d’urgence du Conseil de sécurité est pathétique", a dénoncé M. Erdan.

Mercredi soir, le représentant palestinien aux Nations unies Riyad Mansour, avait réclamé que la communauté internationale "décide de défendre et de protéger le statu quo historique à Jérusalem et (concernant ses) sites musulmans et chrétiens".

Troisième lieu saint de l’islam et site le plus sacré du judaïsme sous le nom de "Mont du Temple", l’esplanade des Mosquées est située dans la Vieille ville de Jérusalem, dans le secteur palestinien occupé et annexé par Israël.

En vertu d’un statu quo historique, les non-musulmans peuvent se rendre sur le site à des heures précises mais ne peuvent pas y prier. Or, ces dernières années, un nombre croissant de juifs, souvent nationalistes, y prient, un geste dénoncé comme une "provocation" par les Palestiniens et plusieurs pays du Moyen-Orient.