Espionnage informatique, Russie… le service de renseignement militaire belge fait le point sur les menaces extérieures

A côté de la Russie, la position de la Chine dans le cyberespace préoccupe aussi le SGRS. Elle serait plus présente pour deux raisons en particulier. Tout d’abord, servir ses intérêts économiques, en ciblant les pays jouant un rôle particulier dans la nouvelle route de la soie (Belt and Road Initiatives), un ensemble de voies maritimes et ferroviaires entre la Chine et l’Europe, destinés aux échanges économiques. Ensuite, sur le plan géopolitique. Par exemple, beaucoup "d’hacktivistes" chinois ont mené des attaques contre Taïwan lors de la visite de Nancy Pelosi en août 2022.

A plus petite échelle, l’Iran s’est également fait remarquer sur le plan des cyberattaques. On lui attribue une série d'opérations cyber contre des membres de l’OTAN notamment contre l’Albanie. Des cibles ukrainiennes ont également subi des attaques d’un groupe sous le joug de l’Iran ce qui pourrait se traduire par une potentielle collaboration entre l’Iran et la Russie sur ce terrain-là, selon l’analyse communiquée par le service de renseignement militaire.