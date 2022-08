Espionnage de l'opposition, écoutes de journalistes : le "Predatorgate" secoue le gouvernement grec

La révélation de cette affaire a en tout cas déjà eu pour conséquence directe les démissions de deux membres de l'entourage de Kyriakos Mitsotakis : celle du chef de l'EYP Panagiotis Kontoleon et celle du secrétaire général du bureau du Premier ministre, Grigoris Dimitriadis, qui est également son neveu.

Ce dernier est mis en cause par plusieurs médias d'investigation pour ses liens présumés avec une société de commercialisation de Predator en Grèce. Sa réaction ne s'est pas faite attendre : après sa démission, Grigoris Dimitriadis a attaqué en justice deux journaux, Reporters United et Efimerida ton Syntakton (EfSyn), leur réclamant des dommages et intérêts s'élevant à plusieurs centaines de milliers d'euros. Des poursuites judiciaires que Reporters sans frontières a vivement dénoncé, les qualifiant d'"abusives".

En ce qui concerne le chef de l'EYP, son remplacement est déjà acté. La majorité conservatrice a approuvé mercredi la nomination de Themistoklis Demiris, ancien secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, alors que tous les autres groupes parlementaires se sont opposés à ce choix.