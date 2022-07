Esperanzah !, une vingtième édition sous le signe de la décroissance.

Un festival plus aéré, mais toujours aussi engagé.

Premier changement, baisser la jauge pour aérer le site et revenir à plus de confort pour les festivaliers au cœur de l’abbaye de Floreffe. Autre nouveauté, rajouter un jour pour espacer les concerts et permettre aux spectateur.rices de tout voir sereinement, sans courir. En profitant des 1001 autres activités et propositions artistiques et militantes.

Car l’ADN profond du festival ne va en rien changer. La programmation artistique, tant musicale qu’au niveau arts de rue, sera toujours basée sur la diversité culturelle et la découverte. Tout comme les débats politiques au Village des Possibles et sur l’Espace Tout Va Bien.

20 années de bulles alternatives

Une édition anniversaire avec des artistes qui ont marqué le festival comme Gaël Faye, Chinese Man, Asaf Avidan, Scylla ou Hilight Tribe, mais aussi des découvertes en provenance de toute la planète comme Phelimuncasi, Dope Saint Jude, Cimafunk, Minyo Crusaders ou des coups de cœur belges comme Meskerem Mees, Reinel Bakole ou Guilt.

Le tout dans le cadre féerique de l’abbaye de Floreffe, personnage à part entière du festival, qui fête cette année ses 900 printemps ! Vingt années à propulser de la culture dans le cœur des festivaliers et des bulles de réflexion dans leurs têtes.

Un ADN inchangé et plus que jamais affirmé : Esperanzah !, une Fête, de l’Art, du Sens, Autrement.