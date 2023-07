Esperanzah!, un festival qui ose la différence

Face à cette standardisation de l’offre, le festival namurois prône plus que jamais la diversité des formes culturelles en les voulant nouvelles, hybrides et globales. Via une programmation toujours plus audacieuse, faite de projets en provenance du monde entier, volontairement tournée vers tous les styles et ouverte à toutes les esthétiques.

Esperanzah! recevra ainsi tant des têtes d’affiches cohérentes avec leur ADN comme la chanteuse française Pomme (qui a personnellement choisi comme date estivale belge le festival pour son côté engagé), l’icône du reggae Tiken Jah Fakoly, le pianiste de génie Chilly Gonzales ainsi que nombre de projets comme La Femme, Jok’Air, Naâman, Kokoko! ou les Belges de La Jungle, Charlotte Adigery & Bolis Pupul, Ada Oda ou Blu Samu qui vont faire danser les festivaliers durant les 4 jours !

Cette volonté affirmée se retrouve aussi sur tous les pans de la proposition artistique, tant musicale qu’au niveau des arts de la rue, et prend plus spécifiquement cette année la forme d’une soirée spéciale d’ouverture le jeudi appelée " La Nocturne " avec 8h de musique en continu : hip hop, électro, gabber, psytrance et reggaeton propulsée par des artistes trans, queer et afro-féministes.

Plus que jamais, Esperanzah! démontre cette volonté d’organiser une fête toujours plus inclusive pour tous.tes et à tous les niveaux. D’accueillir ses festivalier.eres dans le cadre le plus safe et bienveillant possible. De proposer le festival le plus abordable à toutes les bourses (les pass et les tickets d’un jour sont le moins cher parmi tous les festivals francophones)

Et de faire de cet événement culturel un rendez-vous festif mais toujours pleinement conscient. Via leur traditionnelle campagne thématique où, cette année, les multiples " maux " de la société seront questionnés via des " mots " auxquels ils vont tenter de redonner du sens. Une thématique qui prendra la forme de débats, de spectacles, de films et d’engagement à tous les niveaux, sur le moindre centimètre carré de cette 21ème édition d’Esperanzah!

Un festival en phase avec son époque et qui sera une nouvelle fois une expérience totale, un hymne aux rayonnements culturels et une fête pleine de sens. Rendez-vous du jeudi 27 au dimanche 30 juillet dans le cadre enchanteur de l’Abbaye de Floreffe.

Infos & tickets : www.esperanzah.be