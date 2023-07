Esperanzah : un festival intergénérationnel engagé et accueillant

Le festival Esperanzah débute ce jeudi 27 juillet à l’abbaye de Floreffe. Son directeur et programmateur artistique, Jean-Yves Laffineur, était invité dans la matinale de La Première pour présenter ce festival qui casse les codes depuis maintenant 21 ans.

Si Esperanzah se veut si particulier, c’est parce que l’évènement s’est donné pour mission d’offrir une expérience des plus positive à son public tout en étant le plus inclusif possible. "Dans l’environnement actuel, ce festival veut avant tout ouvrir des possibles" avance son directeur artistique. Et pour ce faire, c’est toute son organisation qui est pensée de manière plus écologique, sociale, féministe et inclusive afin de permettre aux festivaliers de vivre une expérience totale et immersive de 3 à 4 jours dans un univers à part et accueillant.

Du côté de la programmation, Esperanzah se veut à taille humaine avec une organisation orientée vers le changement sociétal "dans un festival qui fait la part belle à l’économie au service de l’humain et non du profit" précise Jean-Yves Laffineur. L’évènement mélange de ce fait des têtes d’affiche tel que l’artiste Pomme, des artistes internationaux, belges et met également les arts de rue à l’honneur. Festival au public jeune, Esperanzah reste tourné vers la musique avant-gardiste avec la programmation de sons plus urbains, hip-hop, rap. Mais aussi grâce à des concerts de musique électronique et actuelle. Vous pourrez notamment écouter la première performance en plein air à l’occasion d’un festival de Chilly Gonzales ou le projet engagé de Tiken Jah Fakoly.

Esperanzah conserve donc sa programmation intergénérationnelle et poursuit son engagement pour une société plus inclusive. Le festival à l’univers unique se déroulera du jeudi 27 juillet au dimanche 30 juillet 2023.

Pour plus d’informations sur l’évènement.