Esperanzah ! s’installe au cœur de l’Abbaye de Floreffe : "C’est comme jouer une partie de Tetris"

Car même avec une logistique réduite – il y a également une scène en moins – mettre en place un festival dans un tel cadre reste un sacré défi. "C’est comme jouer à Tetris", sourit Arnaud de Brye, régisseur général de l’évènement. "Le site est extraordinaire mais compliqué, avec une seule entrée et de nombreux recoins. Les fournisseurs viennent avec des camions et des semi-remorques qui doivent passer des porches et des bordures, auxquels il faut faire attention, sans oublier les parterres. Le moindre retard peut engendrer des complications en cascade." L’équipe de bénévoles qui gère la décoration (cette année, des structures en bois qui doivent évoquer une "ZAD", une Zone à défendre) doit également réfréner sa créativité au moment de transformer le site. "Il y a des éléments classés, comme la fontaine dernière mois, qu’il a fallu protéger avant de travailler ", explique Valérie, décoratrice. "Il ne faut pas non plus faire de trous dans les murs. Pour les opérations plus délicates, comme l’accrochage de cabanes aux murs, on fait donc appel à des spécialistes. Il y a des réunions très régulières pour discuter de tout cela."