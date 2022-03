Esperanzah! dévoile neuf nouveaux noms pour sa 20e édition

L'affiche de la 20e édition du festival Esperanzah! qui aura lieu sur le site de l'abbaye de Floreffe du 28 au 31 juillet prochains s'est enrichie de neuf nouveaux noms dont celui de la Malienne Fatoumata Diawara qui s'y était déjà produite en 2017 en duo avec la Franco-marocaine Hindi Zahra, ont indiqué mardi les organisateurs de l'événement.

Après Chinese Man, Asaf Avidan, Scylla, Rodrigo y Gabriela, Hilight Tribe ou encore Gaël Faye, les organisateurs du festival ont ajouté une nouvelle fournée de noms qui se produiront à l'abbaye à l'occasion de cette édition anniversaire.

Outre Fatoumata Diawara, les festivaliers pourront applaudir le collectif new-yorkais Hercules & Love Affair, qui mêle esprit disco, house et voix soul ainsi que le musicien français Myd.

Se produiront également cette année, la Jamaïcaine Hempress Sativa et son mélange de reggae traditionnel, de hip-hop, d'afrobeat et de R&B, l'Israélienne Noga Erez et son indie pop, le groupe français Ausgang ainsi que le groupe Taraf de Caliu aux sonorités traditionnelles rom.

L'abbaye de Floreffe vibrera enfin aux sons de Vandal, inventeur de la Raggatek qui mêle le reggae au hardtek après avoir dansé sur les rythmes du trio sud-africain Phelimuncasi.