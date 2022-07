Esperanzah : Découvrez nos coups de cœur de l’affiche

The Brums :

The Brums c’est un mélange surprenant entre un brass band et l’électronique. Le groupe belge manie les cuivres, batterie et synthé pour un des live les plus survoltant du pays. Aucun doute, un live comme celui-là sera taillé pour un festival comme Esperanzah. Ils ont sorti leur album "No Encore" en avril 2021 chez Luik Music qui est à découvrir si ce n’est encore fait. Festive mais profonde à la fois, leur musique emportera la scène Futuro le jeudi 28 juillet.

