La saison des festivals bat son plein dans tout le pays et chez Jam, elle continue avec Esperanzah du 27 au 30 juillet.

Le festival niché sur les hauteurs de Floreffe dans l’Abbaye est de retour avec une programmation très éclectique et un thème d’engagement cette année autour des mots, des maux et de la mobilisation. Outre la musique, le festival sera le lieu de débats, d’échanges et d’activités d’arts de rue.

Au niveau du line-up, voici les 5 immanquables de la rédaction.