Esperanzah ! 2022 dévoile 7 nouveaux noms belges pour clôturer sa programmation musicale

Trois artistes féminines en provenance de la scène urbaine noire-jaune-rouge seront également de la partie : Boa Joo qui livre des textes explicites et impose son flow doux-amer pour bousculer les stéréotypes sexistes, la slameuse Joëlle Sambi à la plume aussi poétique que militante et qui la trempe dans l’encre afroféministe et LGBTQI + pour éclabousser les spectateurs de sa classe folle et de son verbe haut ! Et enfin, l’afro-soul sublime de la chanteuse, danseuse, compositrice, et performeuse Reinel Bakole et ses caresses auditives faites de vibrations sensibles !