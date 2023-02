Espérance de vie, revenu, chômage… : des chiffres qui interpellent en province du Hainaut

"Le problème, c’est le manque de formation. En moyenne, les habitants de la province du Hainaut sont moins diplômés. Cela signifie directement que l’offre ne correspond pas à la demande. Pourtant, nous avons sur le territoire des secteurs en pénurie comme les métiers du bâtiment ou les professions itinérantes à la technologie", constate Arnaud Fleurquin.

La députée provinciale de l’Economie Fabienne Devilers va plus loin : "Une personne sur deux en âge de travailler ne travaille pas. Il faut pousser vers les formations. Mais cela n’est pas simple. Certains n’ont pas reçu l’exemple de ce qu’était travailler. Il y a une inactivité endémique qu’il est difficile d’enrayer. Mais avec l’inauguration de la Cité des métiers en septembre prochain à Charleroi, cela devrait permettre d’offrir des alternatives et des opportunités."

L’ULB et l’UMons vont également ouvrir une implantation à Charleroi. "C’est un levier important. Des jeunes vont pouvoir étudier ici et un nouveau tissu économique va pouvoir se développer", poursuit Arnaud Fleurquin.

Mais la baguette magique n’existe pas. "On estime dans nos prévisions qu’il est possible que le Hainaut comble une partie de son retard grâce aux politiques de formation et de développement soutenues. Mais par contre, nous avons un lourd héritage qu’il est difficile de dépasser. On pense qu’il y aura un plafond de verre que nous ne pourrons franchir. Le Hainaut sera encore le parent pauvre de la Belgique durant un certain temps."

Cette situation socio-économique freine toute ambition de la région. La transition écologique sera par exemple plus difficile. Le bâti est vétuste. Plus de 55% du parc immobilier a été construit avant 1946. Ce taux chute à 48% pour la Wallonie et 26,5% pour la Flandre. Et lorsque l’on gagne moins (23.501 euros en moyenne dans le Hainaut contre 24.808 euros en Wallonie et 26.412 en Belgique), cela rend d’autant plus difficile l’accès à la rénovation en profondeur. Un véritable cercle vicieux dont essaye de se défaire toute une région.