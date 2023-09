Espèces invasives : le raton-laveur menace la biodiversité en Wallonie

Garde forestier en Wallonie, Thierry Petit est de plus en plus sollicité pour éliminer des ratons laveurs. Ce mammifère, classé comme espèce exotique envahissante en Europe, prolifère en Wallonie au risque de menacer la biodiversité et de transmettre des maladies.

"On ne peut plus répondre à toutes les sollicitations", explique cet agent sur le site forestier de la Barrière Mathieu, à Tenneville.

"On n’intervient plus quand il s’agit juste de quelqu’un qui signale des ratons laveurs dans son jardin. On va réduire les populations là où il a un risque réel pour la cigogne noire, pour l’hirondelle des rivages, là où on peut vraiment protéger un habitat".

Ces animaux omnivores, connus pour leur masque noir et leur queue rayée, sont apparus en Belgique dans les années 1980 et leur population dans le sud du pays est estimée à des dizaines de milliers d’individus. Excellents grimpeurs, très agiles, ils peuvent aussi causer des nuisances dans les jardins et entrer dans les habitations par les chatières notamment.

Une partie de la population de ratons laveurs provient d’Allemagne, où ils avaient été introduits dans les années 1930 comme nouvelle espèce de chasse et pour la production de fourrure, rappelle Vinciane Schockert, biologiste. L’autre foyer a été une base militaire dans l’Aisne en France où des soldats américains avaient apporté ces mascottes et les y ont laissé dans les années 1960.

"A partir de 2005, on a commencé à voir beaucoup d’empreintes le long des cours d’eau et à apercevoir des ratons laveurs victimes de collisions sur les routes, indicateur que la population se développe. Elle a aussi été favorisée par la succession d’hivers doux", poursuit l’experte.