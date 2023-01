Espagne : un ex-politicien accusé d’abus sexuels sur des migrants mineurs à Ceuta

L’ancien conseiller pour la Santé de Ceuta, l’une des deux enclaves espagnoles situées au nord de l’Afrique, a été placé en détention provisoire pour des faits présumés d’abus sexuels commis sur des enfants migrants, ont rapporté samedi des sources judiciaires et médias.

La télévision publique espagnole RTVE a précisé que l’arrestation de l’ancien responsable politique était en lien avec des mineurs marocains non accompagnés, qui séjournaient dans un centre d’accueil de la petite enclave. Dans une décision rendue vendredi soir, un tribunal de Ceuta a ordonné que Javier Guerrero, médecin de profession, soit immédiatement placé en détention provisoire. "La cour a décidé […] de placer Docteur Javier G. en détention provisoire sans caution pour des faits présumés de crime impliquant l’abus sexuel de mineurs", selon un communiqué du Tribunal supérieur de justice d’Andalousie, juridiction compétente dans l’enclave. "Le suspect […] n’a répondu qu’aux questions posées par son avocat. La justice va poursuivre ses investigations", ajoute le communiqué. Aucun autre détail n’a été rendu public, mais M. Guerrero lui-même a précisé dans un tweet avoir été arrêté mercredi à son domicile, devant son épouse et ses enfants. Le quotidien El Mundo a précisé que cette arrestation faisait suite à une enquête menée depuis plus d’un an par la police de la Guardia Civil, commencée après la crise migratoire de 2021.