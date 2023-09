Espagne: un élève de 14 ans poignarde cinq personnes dans une école

Un élève de 14 ans, armé de deux couteaux, a poignardé trois professeurs et deux élèves jeudi dans une école du sud de l'Espagne, un fait très rare dans le pays. Selon un porte-parole de la police sur place, l'adolescent a porté plusieurs coups de couteaux à ces cinq personnes, peu de temps après le début des cours, dans un établissement de Jerez de la Frontera, en Andalousie. "La police a localisé le suspect au troisième étage, il avait en sa possession les deux couteaux utilisés pour attaquer trois enseignants et deux élèves", a précisé Adrian Dominguez, ajoutant que le suspect avait été arrêté et conduit dans un commissariat.

Ce porte-parole n'a pas été en mesure de donner de détails sur l'étendue des blessures. Mais selon les médias espagnols, un enseignant est dans un état grave après avoir été touché au niveau de l'œil tandis que les autres victimes ont été légèrement blessées. Des parents inquiets se sont précipités devant les portes de l'établissement, bouclé par la police, selon des images diffusées par la télévision espagnole. "C'était dévastateur et dramatique parce que tous les parents se trouvaient à l'extérieur de l'école et souhaitaient pouvoir serrer leurs enfants dans leurs bras", a déclaré à la presse la maire de Jerez de la Frontera, Maria José Garcia-Pelayo. Elle a précisé que l'élève avait été maîtrisé par des enseignants