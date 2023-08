Espagne : un deuxième départ de feu d’envergure en Andalousie

Après avoir annoncé plus tôt dans la journée la stabilisation d’un incendie qui s’était déclaré samedi à Bonares, dans la province de Huelva en Andalousie, le service régional dédié aux incendies forestiers (Infoca) a annoncé le départ d’un deuxième feu d’envergure, plus au sud sur la côte atlantique, à Puerto Real dans la province de Cadix.

Le premier niveau d’alerte a été activé à 17H15, un peu plus de deux heures après le départ du feu, les flammes se propageant rapidement à proximité d’habitations qui ont été évacuées, selon les services d’urgence et l’Infoca. Le nombre de pompiers mobilisés augmente régulièrement et plus de cinq avions et hélicoptères étaient déployés en fin d’après-midi.

Des images diffusées sur le compte Twitter (X) de l’Infoca montrent des flammes et un épais nuage de fumée s’échapper de la pinède des Canteras. La zone se situe à moins d’une dizaine de kilomètres de la ville de Cadix, prisée des touristes, mais aussi du parc naturel Los Toruños.