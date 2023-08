Espagne : toujours pas de gouvernement à la veille de la rentrée parlementaire, Carles Puigdemont en faiseur de roi

Carles Puigdemont a fui l’Espagne il y a près de six ans déjà, pour échapper à la prison. Le leader en exil est toujours visé par un mandat d’arrêt. Il semble tenir l’avenir politique du Président du gouvernement espagnol sortant, le socialiste Pedro Sánchez dans ses mains. Et par extension, celui du gouvernement espagnol et du pays.

Jeudi, les députés renouvelleront la présidence de l’assemblée, ainsi que les huit membres de son bureau. Le vote suscite un énorme intérêt, car tout le monde y voit un prélude au vote pour l’investiture du prochain Premier ministre, qui devrait survenir fin août ou début septembre. Les yeux seront par conséquent rivés sur les sept députés du parti Ensemble pour la Catalogne (JxCat – Junts) de Carles Puigdemont.

Cette étrange situation découle des résultats du scrutin du 23 juillet, qui a vu une victoire à la Pyrrhus du Parti Populaire, désormais premier parti du pays avec 137 députés, mais très loin de la majorité absolue des sièges (176) nécessaire pour que son leader Alberto Núñez Feijóo puisse être investi chef du gouvernement.

Même la décision du parti d’extrême-droite Vox d’apporter les voix de ses 33 députés au PP, sans exiger d’entrer au gouvernement ne suffirait, pas à Alberto Núñez Feijóo, qui, avec l’appui du député d’une petite formation régionale, peut tout juste compter sur 171 voix.

Parallèlement, Pedro Sánchez, fort de ses 121 députés et des 31 députés de Sumar, son partenaire de gauche radicale, pense obtenir l’appui de quatre partis régionaux, dont trois formations indépendantistes basques et catalane, lui permettant d’atteindre lui aussi 171 députés.