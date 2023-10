Espagne : Tenerife confrontée à nouveau aux incendies, 3000 personnes évacuées

Les images diffusées à la télévision montraient des hélicoptères bombardiers d’eau combattant le feu. L’île située dans l’océan Atlantique, au large du Maroc, a déjà été ravagée en août par des feux de forêt qui avaient contraint à évacuer 12.000 personnes au plus fort des incendies. Tenerife ayant une superficie totale de 203.400 hectares, c’est environ 7% de la superficie de l’île qui avait été réduite en cendres fin août. L’île a vécu toutefois des incendies plus importants en termes de surface brûlée, notamment en 2007. Les îles Canaries connaissent actuellement des températures dépassant les 30 degrés. En 2022, 300.000 hectares ont été détruits par plus de 500 incendies en Espagne, un record en Europe, selon le Système européen d’Information sur les Feux de Forêt (Effis).