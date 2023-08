Espagne - Suède : qui décrochera le premier sésame pour la finale de la Coupe du monde ? (Direct vidéo 9h50)

Les choses (très) sérieuses commencent à la Coupe du monde féminine 2023. La première demi-finale se déroule ce mardi à l'Eden Park d'Auckland. L'Espagne et la Suède s'affrontent pour tenter de décrocher une place en finale. Il s'agirait d'une première pour les Espagnoles, mais pas pour l'équipe de Suède qui avait déjà disputé une finale en 2003 (avec une médaille d'argent à la clé).

Pour l'Espagne, le parcours jusqu'en demi-finale n'est entaché que d'une défaite, assez large face au Japon (4-0). La Roja a commencé ce Mondial avec une victoire face au Costa Rica (3-0), avant d'enchaîner face à la Zambie (5-0), et de connaître le petit couac face au Japon. C'est encore en déroulant face à la Suisse (1-5) que les Espagnoles ont obtenu leur billet pour les quarts. Une étape où il leur a fallu aller jusqu'aux prolongations contre les Pays-Bas pour l'emporter. Elles disputent leur toute première demi-finale ce mardi.

En face, un peu plus d'expérience et un parcours sans-faute assez impressionnant pour les Suédoises. Des victoires face à l'Afrique du Sud (2-1), l'Italie (5-0) et l'Argentine (2-0) en phase de groupes. Avant d'éliminer les doubles tenantes du titre américaines en huitième aux tirs au but. C'est par contre dans le temps réglementaire que les Suédoises sont venues à bout de coriaces Japonaises en quart de finale pour se qualifier pour les demi-finales pour la quatrième fois de leur histoire.

Rappelons que la nation vaincue disputera une "petite finale" pour tenter de décrocher une troisième place honorifique.

La rencontre est à suivre dès 10h sur Tipik et sur Auvio.