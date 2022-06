Espagne : saisie record de khat synthétique à Barcelone

Plus de 3,2 tonnes de cathinones de synthèse (principe actif du khat, une plante euphorisante) ont été saisies dans le port de Barcelone, ont annoncé mercredi les autorités espagnoles, assurant qu'il s'agissait de la plus grande saisie en Europe pour ce stupéfiant.

"La Garde civile a saisi la plus grande quantité de cathinones de synthèse découverte en Europe à ce jour" avec "un total de 3,2 tonnes", ce qui représente "61 millions d'euros sur le marché", a-t-elle affirmé dans un communiqué.

Qu'est-ce que le cathinone ?

La cathinone est un stimulant présent dans le khat, un arbuste répandu en Afrique de l'Est et dans la péninsule arabique, avec des effets euphorisants proches de ceux des amphétamines lorsque ses feuilles sont mastiquées.

Ses dérivés synthétiques sont "plus puissants que le composant naturel et beaucoup plus dangereux", affirme la Garde civile.

Les images diffusées par la Garde civile montrent des dizaines de tonneaux en plastique contenant le produit sous forme de petites pierres blanches.