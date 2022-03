Espagne : les chansons engagées d’antan et d’aujourd’hui qui se souviennent des heures sombres du pays

Niño de Elche est un artiste d’une trentaine d’années, radical et magnifiquement inspiré. Il méprise les clichés, se méfie des codes et questionne les limites du cante flamenco. Il est poète et se sert des mots, des concepts et des images pour transfigurer le réel.

Baigné dans la tradition, il s’est rapidement éloigné de l’orthodoxie et, tout en ironie, il se délecte d’innover sans cesse, comme dans son "Antologia del cante flamenco heterodoxo". Il décide de prendre le contrepied du flamenco, qui dans sa forme codifiée, rigide ne l’a jamais intéressé. Il aime le flamenco expérimental.