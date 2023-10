Espagne : les autorités estiment peu probable de découvrir d’autres corps au lendemain de l’incendie dans une discothèque à Murcie

Les autorités espagnoles jugent "peu probable" de trouver d’autres corps dans les décombres de la discothèque de Murcie où treize personnes ont perdu la vie dimanche dans un incendie, a indiqué lundi le maire de la ville.

"Seules deux personnes n’ont toujours pas été localisées" mais "il est peu probable que nous retrouvions d’autres corps", a déclaré José Ballesta à la télévision publique, sur la base des informations communiquées par les pompiers. Selon le maire, cinq personnes étaient encore portées disparues dimanche soir mais trois ont depuis été localisées lundi matin saines et sauves. Un porte-parole de la police, Diego Seral, a toutefois indiqué un peu plus tôt lundi qu’il fallait rester "très prudents" et qu’il n’excluait pas "malheureusement que d’autres morts soient retrouvés" dans la discothèque.