Espagne : le mois d’octobre le plus chaud jamais enregistré ?

À San Sebastian, dans le Pays basque, le thermomètre affichait 30°C ce jeudi. "On voit que les arbres sont affectés par la chaleur. Par exemple, il y a plus de branches qui tombent. Et dans les forêts, beaucoup d'arbres sont asséchés. C'est visible", explique un jardinier. Heureusement, la pluie devrait être au rendez-vous dans les prochains jours, de quoi soulager certains habitants de la région.