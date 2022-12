Espagne : le gouvernement va retirer les décorations d’ex-policiers franquistes

Les principales mesures prévues par cette loi sont l’exhumation des fosses communes des dépouilles des victimes de la répression franquiste et le transfert dans de simples cimetières de personnalités franquistes enterrées dans des endroits illustres appartenant au domaine public. La loi prévoit également le retrait des honneurs aux policiers impliqués dans "des actes incompatibles avec les valeurs démocratiques et les principes de protection des Droits de l’Homme", souligne un communiqué. Pour ces policiers, ces décorations s’accompagnaient, en outre, du versement d’une retraite plus élevée.

Selon la presse espagnole, l’un des policiers affecté par la mesure serait Juan Antonio González Pacheco, surnommé "Billy el Niño" ("Billy the Kid"), considéré par la gauche comme l’un des tortionnaires les plus notoires de cette époque. Mais dans son cas, la mesure ne sera que symbolique, car il est décédé du Covid en 2020. Les personnes concernées auront la possibilité de présenter "des éléments de défense" avant qu’une décision définitive soit prise.