Espagne : Lamine Yamal, 16 ans, plus jeune joueur et buteur de l’histoire de la Roja

A seulement 16 ans, le jeune prodige du FC Barcelone Lamine Yamal est devenu vendredi le plus jeune joueur à faire ses débuts et à marquer un but avec l’Espagne lors du match de qualification pour l’Euro-2024 contre la Géorgie, à Tbilissi.

Yamal est entré en jeu à la 44e minute à la place de l’attaquant du RB Leipzig Dani Olmo, lors de la victoire 7-1 de l’Espagne dans la capitale géorgienne.

Le jeune ailier du Barça, âgé de 16 ans et 57 jours, a ainsi dépassé le record établi par son coéquipier en club et en sélection Gavi, à 17 ans et 62 jours.

En deuxième période, Yamal est même devenu le plus jeune joueur espagnol à marquer un but avec la Roja, d’une frappe enroulée du pied gauche (74e).

Sensation du début de saison en Liga, Lamine Yamal continue de battre des records de précocité : il était déjà devenu le plus jeune joueur du Barça à débuter en Liga à 15 ans et 9 mois et le plus jeune à être titularisé, face à Cadix en août.