Espagne : la sécheresse menace 75% du territoire, à qui la faute ?

"De 1982 à 2022, la consommation d’eau a fortement augmenté en Espagne. En 40 ans, les terres irriguées sont passées à 4 millions d’hectares. Cette agriculture intensive absorbe en moyenne 80% des ressources hydriques du pays. En Andalousie, le pourcentage est de 87%. On a par exemple planté des avocats et des mangues dans le sud du pays. Or ces plantes ont besoin de beaucoup d’eau. Les oliviers sont désormais abondamment arrosés. Et le gouvernement et les communautés autonomes n’ont pas arrêté ce développement effréné. On va se heurter à un mur", fulmine encore Julio Barrea.

L’Espagne produit pour elle mais exporte beaucoup de fruits et de légumes et la question de savoir si elle doit rester le potager du monde est posée. Des voix s’élèvent. "Mais", analyse Greenpeace, "il est très difficile d’aller contre les agriculteurs ; le gouvernement devrait prendre des mesures très impopulaires. Il faudra pourtant transformer la manière dont on cultive ou dont on élève des cochons en Espagne". Greenpeace Espagne a d’ailleurs lancé une pétition sur son site, intitulée "Sauvons l’eau" qui interpelle directement les pouvoirs publics. Elle a recueilli à ce jour quelque 68.600 signatures.