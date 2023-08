Espagne : la candidate de Pedro Sanchez à la présidence du Parlement élue avec l'appui des indépendantistes catalans

La candidate du Parti socialiste a été élue présidente du Congrès des députés, un succès pour le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui augure de ses chances d'être reconduit prochainement à la tête du gouvernement.

Francina Armengol a recueilli 178 voix, soit deux de plus que la majorité absolue, dont apparemment les voix des sept députés du parti représentant le courant le plus dur du nationalisme catalan. Les députés du Parti populaire (droite conservatrice) et de Vox (extrême droite) ont partagé leur votes entre leurs candidats respectifs.

Le PSOE, le parti socialiste espagnol, et les indépendantistes catalans de JxCat (Junts per Catalunya, Ensemble pour la Catalogne) ont, semble-t-il, passé un accord pour élire Francina Armengol à la présidence du Parlement espagnol. Cet accord préfigure une alliance entre les deux formations pour reconduire le socialiste Pedro Sanchez à la tête du gouvernement espagnol à la fin du mois ou début septembre, et ainsi sortir l’Espagne d’une crise politique qui dure depuis un mois et éviter de nouvelles élections.

Des élections sans vainqueur

Près d’un mois après les élections législatives, les députés espagnols donnaient ce jeudi le coup d’envoi à la nouvelle législature. Depuis ce scrutin, l’Espagne est sans gouvernement car personne ni à droite ni à gauche n’a réussi à dégager de majorité absolue.

Les socialistes au pouvoir ont organisé ces élections anticipées après une sérieuse déconvenue à l’occasion d’élections locales. C’était un pari risqué pour le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Parce que les conservateurs du Parti Populaire étaient les grands favoris, que l’extrême droite incarnée par Vox, promettait de faire un score historique et que ces deux partis laissaient parfois penser, qu’une alliance pour gouverner ensemble était possible.

Mais à la surprise générale, les socialistes ont plutôt bien résisté à ce test électoral face au parti populaire et finalement, personne n’a vraiment gagné. D’un côté comme de l’autre, il est impossible de gouverner sans former une coalition plus large et gouverner ensemble n’est pas envisagé.

A présent, les socialistes peuvent compter sur les voix de petites formations régionales mais c’est l’apport des indépendantistes catalans qui fait la différence. Avec en faiseur de roi, Carles Puigdemont, le leader indépendantiste catalan qui est recherché depuis 2017 par la justice espagnole après l’échec d’une tentative de sécession de la Catalogne. Il avait tenté d’organiser un référendum, non autorisé par Madrid, pour détacher sa région de l’Espagne. Depuis il est exilé en Belgique. Mais cette fois, tout le monde a besoin de lui. Son parti a obtenu 7 députés aux dernières élections.

Accord avec les indépendantistes catalans au terme d’intenses négociations

Les 350 députés commençaient ce jeudi matin par élire le président du parlement, ainsi que son bureau. La présidence du parlement est un poste important, celui ou celle qui l’occupe est la troisième personnalité en ordre d’importance en Espagne. Mais c’est surtout révélateur de la nature du soutien des indépendantistes à l’avenir, au vote d’investiture, quand il faudra adouber le nouveau gouvernement et son Premier ministre.

Ces derniers jours les socialistes ont fait des petits appels du pied aux indépendantistes. Après d’intenses heures de négociation, Jordi Turull, le secrétaire général de JxCat a informé la direction du parti indépendantiste catalan, réunie par voie électronique ce jeudi matin, que la négociation est en bonne voie sur certains points réclamés par les négociateurs.

L’accord porte sur l’utilisation du catalan au Parlement et sur une enquête sur l’espionnage des indépendantistes. Mais c’est encore loin de ce que réclame Carles Puigdemont, à savoir un référendum d’autodétermination et une amnistie pour toutes les personnes poursuivies après la tentative de sécession.

Au Sénat, ce sont les conservateurs qui ont la majorité absolue. C'est Pedro Rollan du Parti populaire qui a sans surprise été élu.