Espagne : l’île de Tenerife est ce mercredi en proie aux flammes

Un important incendie de forêt fait rage sur l’île espagnole de Tenerife depuis mercredi matin. Il s’étend désormais sur une superficie de quelque 800 hectares.

Selon le journal local El Día, l’incendie sévit dans les communes d’Arafo, Candelaria, Santa Úrsula et La Victoria de Acentejo, dans le nord-est de l’île. Les flammes se propagent de plus en plus vers le nord.

Le feu s’est déclaré dans le parc national du Teide, volcan et point culminant de l’île. Le terrain accidenté, avec des ravins abrupts, complique le travail des pompiers, qui recourent également à des hélicoptères pour éteindre le brasier, selon les médias locaux. Les habitants de la région ont été mis en sécurité et plusieurs villages évacués.

Les îles Canaries, dont fait partie Tenerife, sont frappées par une vague de chaleur depuis une semaine. Les services de secours ont prévenu qu’il y avait un risque accru d’incendies de forêt en raison de la sécheresse.